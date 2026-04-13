立憲民主党の水岡代表は13日、高市総理大臣が自民党大会で憲法改正に強い意欲を表明したことを受け、「憲法改正ありきで議論が進むことに危機感を持っている」と懸念を示した。12日に行われた自民党大会では、「憲法改正原案の国会提出を目指す」などとする運動方針が採択され、自民党総裁の高市総理は「改正の発議にメドが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」と演説した。水岡氏は、「私達としては“論憲”をしていきた