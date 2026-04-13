中島裕翔（32）が13日、11日に新木優子（32）との結婚を発表後、初めてSNSに投稿した。インスタグラムに開設した、8月6日（水）に発売する自身の1st写真集「Hue I am」の公式＆期間限定アカウントと、「MEN'S NON−NO」（集英社）アカウントで、それぞれに大きな望遠レンズを付けたカメラを手に、笑顔の写真を投稿。「中島裕翔が「CP＋2026」でカメラ＆写真愛をとことん語る！Sony×中島裕翔×MEN’S NON−NO『GAROU』スペシャル