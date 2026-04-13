日本最大級のヴィンテージイベント「VCM VINTAGE MARKET Vol.8」が、2026年3月28、29日に開催された。全国から人気ショップが集結し、毎回1万人以上の来場者で賑わう一大イベントだ。主催は、ヴィンテージ総合プラットフォーム「VCM」を運営する株式会社VCMの代表取締役・十倍直昭さん。デニムやジュエリーなど価格高騰が続く中、ヴィンテージ市場ではいま何が起きているのか。ブームにとどまらない市場の実態と、“本物”の価値に