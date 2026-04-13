声優・アーティストとして活動する伊達さゆりが１１、１２日の２日間、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＲＯＰＰＯＮＧＩで自身初のソロライブを開催した。部屋を飾りつけする伊達の映像が後方スクリーンに流れ、ライブは開幕。笑顔で「１ｕｐ！」を歌うと、大きくジャンプしながら「ラブソング」を熱唱した。冒頭ＭＣでは「まだドキドキしているけど、みんなが笑顔を見せてくれてうれしいです！」とファンに感謝。「今日は皆さ