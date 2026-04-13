“ハンディって何だろう”――。12日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)では、ろう難聴児の放課後等デイサービス「デフアカデミー」を取り上げた。SNSでは「見ていて応援したくなった」「耳が聞こえないという概念を世間に広めるのは今も難しい」といった声が上がった。『情熱大陸』(C)MBS「デフアカデミー」は、大阪の雑居ビルの一室にある、ろう・難聴児に特化した放課後等デイサービス。