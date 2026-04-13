【その他の画像・動画等を元記事で観る】大阪寝屋川出身。2013年結成。牛丸ありさ（Vo＆Gt）、ごっきん（Ba＆Cho）の2人からなるロックバンドyonigeの新曲「芽吹くとき」が先行配信スタートした。本楽曲は4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』OP主題歌としてyonigeが新たに書き下ろした1曲。yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい暖かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日が