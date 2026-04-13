【モデルプレス＝2026/04/13】お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が4月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。出演していたTBS系日曜劇場「リブート」の裏話を明かし、反響が寄せられている。【写真】「リブート」初回放送中に出演がサプライズ解禁された人物◆鈴木亮平主演「リブート」本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁