【モデルプレス＝2026/04/13】BTS（ビーティーエス）が、4月9日および11日・12日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』を開催。全3公演で約13万2,000人を動員した。【写真】BTSメンバー、ライブ中のソロショット◆BTS、豪華演出で客席を圧倒会場には四方が開かれた360度開放型のステージを中心に、1公演あたり約4万4,000人の観客が埋め尽くす圧巻の景色が広がった。BTSのルーツとアイデンティ