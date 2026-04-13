LE SSERAFIMが、2nd Studio Album 'PUREFLOW' pt.1を5月22日午後1時にリリースすることを発表した。それに先立ち、リードシングル「CELEBRATION」が4月24日午後1時に配信される。【画像】LE SSERAFIMが東京ドームで更新した、”表現者の強さ”の定義（全9枚）今作は、2023年5月にリリースした1st Studio Album 'UNFORGIVEN'以来、約3年ぶりのスタジオアルバム。5人のメンバーが恐怖心を受け入れ、自分と向き合う過程で経験した変化