【富士フイルム・スタジオアリス女子オープン】【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリット「最低限の仕事」はした。8アンダーの首位からスタートしたウー・チャイェン（22）が通算10アンダーで優勝。ツアー2勝目を挙げた。最終日、4アンダー13位から2打差の2位まで追い上げたのが、米ツアーを主戦場とする岩井明愛（23）と昨季年間女王の佐久間朱莉（23）。最終組の4組前で回った地元（埼玉）