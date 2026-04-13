【マスターズ】【もっと読む】レジェンドがブチギレた！ 醜聞まみれのT・ウッズ、PGAツアー役員報酬“年間数十億円”の異常構造昨年大会の優勝でキャリアグランドスラムを達成したR・マキロイ（36）は重圧から解放され、今年の大会は楽な気持ちで現地に入ったはずだ。実際、初日は5アンダーで首位に並び、2日目は65と大爆発。2位に6打差をつけて独走するかと思われた。ところが、3日目はスコアを1打落とし、65を出したツアー2