巨人は１３日、４月８日の広島戦（マツダ）でチームを劇的勝利に導いた泉口友汰内野手の記念グッズを、受注販売すると発表した。巨人公式オンラインストアで取り扱う。泉口選手は０―１で迎えた９回無死二塁で、右翼ポール際へ起死回生の逆転２点本塁打を放った。商品はＴシャツやフェイスタオルなど計５種類で、記念すべき打撃シーンがデザインされている。【商品一覧】・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４，５００円・トートバッグ