株式会社ＮＥＸＥＲは子ども向け通信教育・家庭学習教材の「月刊ポピー」と共同で、子どもがいる全国の男女３１４人を対象に「子どもの学力・学習環境に対する保護者・家族の意識」についてのアンケートを行った。まず、子どもの学力や勉強に対して親としてどのくらい関心・関与をしているか（していたか）聞いた。その結果「基本的には本人に任せている（いた）」が３６．３％、「ある程度見守りながら関わっている（いた）」