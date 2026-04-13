ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。１２日が誕生日。「『３２ちゃい』３２歳の誕生日を迎えることができました」と報告。「月日の流れが加速度的にはやくなるのをひしひしと感じる年齢になってきて、『ぼーっと生きてたら、すぐ歳老いるんやろなぁ』なんて考える今日この頃」と心境を記した。それでもんな中でも、良い事も悪い事も沢山（たくさん）経験し