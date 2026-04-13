女優の原菜乃華が１３日、都内で行われたプリマハム「香薫（こうくん）あらびきポーク」のＴＶＣＭ発表会に出席した。２０日から全国でオンエアされる新ＣＭに出演する原は、新ＣＭキャラクターに就任し「幼い頃から食べてきたので、うれしかったです。何よりも母がとっても喜んでくれました。『ウソ、いつも食べてるじゃん。うれしい〜』って言っていました」と、親孝行に胸を張った。「香薫」を食べたいシチュエーションを