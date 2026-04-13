ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が13日、東京・MAOリンク立川立飛で行われた『木下グループ 入社式』にサプライズ登場。新入社員にエールを送った。【写真】すごすぎる！圧巻の演技を披露したりくりゅうペア三浦＆木原ペアの登場を聞かされていなかった新入社員は、2