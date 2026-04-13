お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。合格した美大の大学名を初公表した。土屋は10日にこの春から美大に進学することを報告。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します」と意気込んでいた。この日の「ラジオビバリー昼ズ」で大学名を初公表することに