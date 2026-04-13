気さくで親切な則子さんだから、最初のリクエストは自然に応じていた鈴子。でも、要望が『アクセサリー』『バッグ』『子どもの衣装』…と増えていったのです。そして、あるSNSをチェックしていた時…自分の作品がフリマアプリに出品されているのを発見してしまいます。>>【まんが】価値観の違うママ友(ウーマンエキサイト編集部)