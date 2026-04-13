【第52話】 4月13日 公開 □第52話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月13日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第52話「特効薬」をヤンマガWebにて公開した。 第52話では、クラリスがカズヤにあるお願いをする。彼女は初めての体験を経て、「男が気持ちいこと」を知らしめれば少男化は防げるというが……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ