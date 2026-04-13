4月12日、全国各地で「りそなグループB.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第31節GAME2の13試合が開催され、白熱した戦いが繰り広げられた。 西地区首位の長崎ヴェルカはレバンガ北海道と対戦。GAME1で終盤に追い上げを見せるも一歩及ばず惜敗した長崎は、前半からリードを奪い一時は最大24点差まで広げた。しかし後半に北海道の猛追を受けリードチェンジを繰り返す連日の接戦に。3点リӦ