進和が３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算が、売上高４４７億７１００万円（前年同期比６．１％増）、営業利益２９億１３００万円（同２７．２％増）、純利益２０億５３００万円（同２３．８％増）となり、従来予想の営業利益２１億円を大きく上回って着地したことが好感されている。 国内の労働人口減少を背景にスマートファクトリーイノベーション事業が伸