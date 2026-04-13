ＨＰＣシステムズが大幅高で３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に、企業・研究機関における生成ＡＩ・ＬＬＭ導入を支援する新サービス「ＡＩ基盤アセスメント」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 同サービスはモデルサイズ、同時利用人数、コンテキスト長、応答性能などの条件を踏まえ、ＧＰＵメモリ容量、推論方式、並列構成を含めた構成検討を実施。更にＧＰＵサー