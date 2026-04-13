午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３０６、値下がり銘柄数は１２２６、変わらずは３９銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは鉱業、陸運、食料、情報・通信。値下がりで目立つのは電気・ガス、ゴム製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS