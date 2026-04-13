杉山清貴が、新曲「見上げた春の空」を4月22日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：杉山清貴、変わらぬ歌声が彩る極上の空間熟練バンドと届けたツアー『古いシネマを観るように、、、』） 本楽曲は、NHK AM『ラジオ深夜便』で4月、5月の“深夜便のうた”として放送されているもので、シティポップテイストのメロディーに、“前を向けるか向けないかはすべて自分が決