「塩もみキャベツ」でパパっと晩ごはん！副菜、メイン、スープの時短レシピ【画像を見る】塩もみキャベツがあれば、汁ものもスグでき！「キャベツとベーコンのトマトスープ」「副菜を考える余裕がない…」「中途半端に残ったキャベツ、どうしよう」そんなお悩みを抱えていませんか？ ご飯作りをラクにするために、ぜひ味方にしてほしいのが「塩もみキャベツ」です。キャベツを塩でもんでストックしておけば、包丁も使わずにパッと