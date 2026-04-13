藤井風のスタッフ公式Xが更新。日本時間4月12日に出演した、アメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（『コーチェラ』）の記念ショットが公開され、世界中のファンの注目を集めている。 【写真】①藤井風、『コーチェラ』の熱気溢れるショット【動画】②③パフォーマンス映像 ④パフォーマンス全編（リプレイ映像）⑤藤井のコーチェラ