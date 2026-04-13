【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』のレギュラー第2回が、4月13日20時55分から放送される。 ■M!LK塩崎太智もスタジオに登場 今回から、ミセスメンバーが自ら学校や職場に繰り出し、日本中に眠る才能を見つけ出す新企画「スター発掘×ミセス」が始動。記念すべき初回は、名門女子高で生徒たちの「自慢の友達」を探し出す。果たして、ミセスを唸らせ