Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新し、ネピアのCMオフショットを公開した。 【写真＆動画】目黒蓮「ネピア」CMオフショット（全2投稿）／新CM＆メイキング ■目黒蓮、ネピアCMオフショットをたっぷり公開 目黒は「ネピア営業目黒です！」と投稿。あわせて、「日本も今花粉で大変かな？ 今僕は花粉と毎日戦ってます」「ネピア、たくさんカナダに持ってきてまじでよかった」と近況も明かした。 公開された写真では、