◆今後の戦略を練るために、イラン開戦後の米金融市場動向を振り返る ようやく米国とイランが2週間の停戦に合意し、戦争終結に向けた条件交渉が始まった。だが、パキスタンで開催された対面協議は決裂、現時点では双方の要求の隔たりは大きく、今後も交渉が円滑に進む保証はない。停戦合意が破棄され、トランプ大統領がイランの電力プラントやインフラ施設への攻撃を命じるシナリオも、なお排除できない。しかし、今後の市場