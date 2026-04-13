13日13時現在の日経平均株価は前週末比628.35円（-1.10％）安の5万6295.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は306、値下がりは1226、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は166.94円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が90.51円、ＳＢＧ が57.93円、ファストリ が45.86円、イビデン が38.28円と続いている。 プラス寄与度トップはコナ