札幌のJR苗穂駅構内で4月13日午後、快速エアポートと人が接触する事故がありました。午後1時現在、函館線や千歳線の一部区間で運転を見合わせています。札幌市中央区北３条東１１丁目のＪＲ苗穂駅のホームで午後０時半ごろ、ＪＲの職員から「千歳方面行きの列車に人が衝突した」と消防に通報がありました。小樽発―新千歳空港行きの特別快速エアポート８２号と人が接触し、消防によりますと、年齢不明の男