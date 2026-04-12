次回のサンデーPUSHスポーツは4月19日（日）放送！サッカーW杯まであと60日！“史上最強”とも呼ばれる森保ジャパン。そんな日本代表のFW町野修斗とMF佐野航大を大特集！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：柿谷曜一朗/橋本直(銀シャリ)/丸山桂里奈■ドイツ・デュッセルドルフで活躍する町野の海外生活に密着！リーグ優勝5回の古豪・ボルシア・メンヒェングラートバッハでプレーする町野。修斗という名前の通り“シュート”を決めまくる