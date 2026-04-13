サッカーの中国スーパーリーグの試合で、中国選手が相手選手に報復的に危険なプレーを仕掛けたもののレッドカード（退場）は免れた。中国のサッカー専門メディア・足球報などが報じた。12日に行われたリーグ第5節の北京国安対成都蓉城の試合の14分に問題のシーンは起きた。成都蓉城のキャプテン・韋世豪がボールをキープすると、北京国安のコンゴ民主共和国代表ジョルダン・エンコロロが背後からチャージして韋は転倒。しかし主審