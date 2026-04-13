中国では、7月15日から「人工知能（AI）の擬人化インタラクションサービスに関する暫定管理法」が正式に施行されます。この管理法で、「AI擬人化インタラクションサービス」とは、AI技術を用いて中華人民共和国国内の住民に、自然人の人格的特徴や発想モデル、コミュニケーションスタイルを模倣して、持続的な感情的インタラクションを展開するサービスを指します。中国政法大学ネットワーク法学研究所の李懐勝所長は、「このよう