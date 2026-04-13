フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子が、13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ミラノ自宅を初公開」と題し、大好きな家具や絵に囲まれたミラノでの生活の様子をお披露目した。【動画】「美術館のよう」玄関やダイニング、夫婦の寝室…広々としたミラノの自宅を披露する中村江里子中村は1999年3月にフジテレビを退社し、2001年9月にフランス人実業家シャルル・エドワ