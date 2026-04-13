女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が14日、第12話が放送される。シマケン（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりん（見上）は、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと英語の勉強を始める。直美（上坂）は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス