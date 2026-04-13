「急な雨でお気に入りのシューズが汚れてしまった……」「雨の日は靴選びに困る」── そんな悩みを解決してくれるアイテムを【ハニーズ】で発見しました。編集部が注目したのは、撥水加工が施されたきれいめシューズ。レインシューズはおしゃれなイメージがないという人にもおすすめのアイテムです。オンオフ問わず活用できるシンプルなデザインで、1足あれば頼りになるはず。 足元をすっきり見せ