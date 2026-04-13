筆者の話です。産直市のビュッフェ式レストランで、友人と食事をしていたときのこと。隣の席の女性から、思いがけない声をかけられました。 声をかけられ 「それ、何しよるん？」 ある日、近くの産直市にあるビュッフェ式レストランで、友人と食事をしていました。 この店は、料理を一定額以上取ると、300円ほどでサラダバーや果物が食べ放題になる仕組みです。 新鮮な野菜や旬の果物が並び、色とりどりのサラダが目