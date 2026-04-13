大河ドラマ「豊臣兄弟」第14回は「絶体絶命」。永禄13年(1570)年1月、織田信長は東国・西国の十数カ国の守護や国人に対し、２月半ばまでに上洛するよう触れを出します。禁中(皇居)の修理や将軍の御用その他、天下静謐(せいひつ)のため、自分(信長)も上洛するので、大名らも上洛せよと言うのです。 【写真】甲冑姿が決まってる浅井長政のイメージにぴったりな中島歩 上洛を求められたのは徳川家康や三好義継・松永久