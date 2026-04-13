古来、神々や仙人が住まう神秘の地として崇められてきた吉野・大峯（奈良県・和歌山県）。その長い歴史と深い信仰を貴重な文化財でたどる特別展「神仏の山 吉野・大峯―蔵王権現に捧げた祈りと美―」が奈良国立博物館（奈良市）でこのほど開幕した。修理後初公開となる藤原道長筆の経巻や1000年ぶりに山を下りた大峯山寺の蔵王権現立像など、国宝16件、重要文化財38件を含む167件の品々が聖地へと誘う。6月17日（日）まで。展示