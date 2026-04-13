11日から12日にかけて放送された「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内で、MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち』の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が生放送された。【写真】松居一代が披露したリノベした大豪邸番組後半では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。今回、日本滞在中の松居の“リノベーション