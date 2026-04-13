ＪＲＡは１３日、香港チャンピオンズデー（４月２６日、シャティン競馬場）の３競走で馬券発売することを発表した。発売方法はネット馬券（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）で同２６日７時から発走予定時刻２分前まで。ＵＭＡＣＡ（競馬場・ウインズなど）は同２６日の各事業所の発売開始時刻から発走予定時刻の２分前まで。式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単。対象レースと出走予定のＪＲＡ所属馬は以下の通り（時