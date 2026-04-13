フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた木下グループの入社式にサプライズ登場した。新入社員３３３人が氷上で見守る中「りくりゅう」が紹介され、現れると歓声が上がった。２人は五輪金メダルを獲得したフリープログラム「グラディエーター」の終盤部分を披露した。