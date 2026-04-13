俳優・鈴木福さんの妹で、俳優の鈴木夢さんが自身のインスタグラムを更新。留学していることを明かしました。 【写真を見る】【 鈴木福の妹・鈴木夢 】 「留学で韓国に来ています！」「エンタメの最先端である韓国で学べること、その環境に感謝し、1日1日を大切に」鈴木夢さんは「実は今、留学で韓国に来ています！」と、街角でのオフショットや、航空機に乗っている写真をアップ。 続けて「ミュージカルに目覚めた時、