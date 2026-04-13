中国の習近平国家主席が、台湾最大野党・国民党の主席と会談したことを受け、中国政府は台湾に対する経済的優遇策を発表しました。中国共産党総書記をつとめる習近平国家主席は10日、台湾最大野党・国民党の鄭麗文主席と会談し、台湾の独立に反対することなどで一致しました。これを受け、中国側は10項目の台湾に対する優遇策を発表しました。具体的には。▼中国福建省と台湾の離島、金門島や馬祖島とを橋でつなぐことや、水道や電