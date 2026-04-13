アメリカのトランプ大統領がイランへの限定的な攻撃の再開を検討しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは12日、複数の当局者らの話として、トランプ大統領がイランとの交渉の行き詰まりを打開する手段として限定的な攻撃の再開を検討していると報じました。パキスタンで行われたイランとの直接協議が物別れに終わったことを受け、トランプ大統領はすでに表明しているホルムズ