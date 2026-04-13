お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実とタレント・桃月なしこがW主演を務めたテレビ大阪ドラマ『令和に官能小説作ってます』のスペシャルイベントの開催が決定した。【画像】すごいワードが記された『令和に官能小説読んでみます』公式グッズイベントタイトルは『令和に官能小説読んでみます』で、5月30日に東京・浅草花劇場を舞台に、前代未聞の「官能小説 朗読イベント」となる。ドラマは、フランス書院で実際に起こっ