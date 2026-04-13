アメリカのトランプ大統領は男子ゴルフ「マスターズ」で2連覇を達成したマキロイ選手を「レジェンドになりつつある」などと祝福しました。トランプ大統領は12日、アメリカ・ジョージア州で行われた男子ゴルフ「マスターズ」で2連覇を達成したロリー・マキロイ選手に対し、自らのSNSで「マスターズ連覇おめでとう」と祝福しました。また、トランプ大統領は「普通の人間には考えることすら難しいような極限のプレッシャーの下で、見