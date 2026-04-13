スキージャンプ女子でミラノ・コルティナ五輪混合団体銅メダリストの高梨沙羅（２９）が１３日、１２日にエスコンフィールドで行ったファーストピッチセレモニーの舞台裏を公開した。セレモニー前のキャッチボールの様子や、テレビ中継のゲスト出演した様子、きつね耳をつけた姿、スタジアムビールを飲んで笑顔を浮かべる姿の動画を投稿した。レアな姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「キツネ耳カチューシャお似合いです」、「