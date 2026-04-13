戦闘停止に向けたイランとの協議が物別れに終わったことを受け、アメリカのトランプ大統領は「イランは絶望しているだろう」などとコメントしました。アメリカ トランプ大統領「イランは非常に不利な状況にあり、彼らは絶望しているだろう。彼らが交渉に復帰するかどうか分からないが、戻って来なくても私は構わない」トランプ大統領は12日、物別れに終わったイランとの協議をめぐり「我々はイランに核兵器の保有を認めること